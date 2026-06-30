На ремонт нового Борского моста направили 179 млн рублей

Первый за девять лет ремонт новой части мостового перехода через Волгу (Борский мост с подходами) завершили в Нижнем Новгороде. Стоимость работ составила 179 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным областного правительства, ремонтировали сам Борский мост, так называемые пойменные мосты и участок трассы Нижний Новгород - Шахунья - Киров (Борская дамба). При этом ремонт дамбы изначально планировали провести в 2027 году, но подрядчик смог выполнит работы в текущем сезоне.

На все ремонтные работы ушло три недели. Необходимость проведения ремонтных работ была обусловлена повышенным износом покрытия из-за перераспределения транспортного потока на новый мост в 2025 году на время ремонта старого моста. Интенсивность движения выросла в разы. Это привело к образованию колеи и локальных повреждений.

После завершения ремонта на новом Борском мосту изменена схема организации дорожного движения. Теперь две полосы работают на выезд из Нижнего Новгорода. В ближайшее время будет отменено ограничение скорости движения 40 км/ч.

Как писал «Ъ-Приволжье», новый Борский мост открыт в 2017 году.

Андрей Репин