Пермский переработчик мусора увеличил убытки в девять раз

Пермское ООО «Буматика» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Как следует из данных Rusprofile, чистый убыток общества увеличился в девять раз: с 1,3 млн до 11,9 млн руб. Выручка компании снизилась на 43%, составив 325,4 млн руб. против 610,1 млн руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Буматика» было зарегистрировано в 2006 году. Единоличным учредителем и гендиректором общества является Сергей Чудинов. Как указано на официальном сайте, основной задачей компании является «создание и развитие цивилизованной системы обращения с отходами». Отмечается также, что ООО имеет самую большую в России лицензию на обращение с отходами, включающую более двух тысяч позиций.