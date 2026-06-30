В Башкирии начали строить бетонный завод за 3,7 млрд рублей

На территории особой экономической зоны «Алга» в Стерлитамакском районе началось строительство завода по производству автоклавного бетона и сухих строительных смесей. ООО «Экопромстрой-Алга» (ООО «ЭПС Алга») инвестирует в его создание 3,7 млрд руб., сообщил на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Проект был одобрен на «инвестиционном часе» в правительстве региона в октябре 2025 года. Тогда его оценивали в 2,8 млрд руб.

По словам главы республики, на производстве создадут 85 рабочих мест. В перспективе инвестор намерен не только производить стройматериалы, но и строить быстровозводимые дома.

ООО «Экопромстрой-Алга», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Наумовка Стерлитамакского района в октябре 2025 года. Компания занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве. Учредителем является «Экопромстрой-Алга». Обе компании принадлежат бывшему первому вице-президенту ЛУКОЙЛа Азату Шамсутдинову.

Майя Иванова