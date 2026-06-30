Казанское метро с 1 июля переходит на летний график работы

В связи со снижением пассажиропотока казанский метрополитен переведут на летний режим, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В утренние и вечерние часы пик на линию выйдут 10 составов с интервалом 5 минут 39 секунд. Такой график продлится до конца лета.

В обычном режиме интервал днем составляет 7 минут 55 секунд, ранним утром и вечером — 9 минут 15 секунд, а в последний час работы (с 23:00 до 00:00) поезда ходят с интервалом 13 минут 53 секунды.

Влас Северин