«Трагедия вскрыла слабость институтов, существовавшую задолго до землетрясения»

На шестой день после происшедшего в Венесуэле катастрофического землетрясения многие мировые медиа опубликовали репортажи своих корреспондентов с места событий. Судя по ним, страна в хаосе, жители возмущены беспомощностью властей, влияние и легитимность властных структур от армии до правительства быстро тает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MIGUEL MEDINA, Reuters Фото: MIGUEL MEDINA, Reuters

BBC (Лондон, Великобритания) Разгневанные венесуэльцы обвиняют правительство в бездействии в ликвидации последствий землетрясения Во время землетрясения Кевина Монтильи… был на работе. Но его жена… и 16-летняя дочь… были дома. «Спасательные операции начались очень поздно и продвигаются медленно. Сначала помогали только те, кто живет в нашем районе. Полиция просто приезжала для проверки, но помощи не оказала. Реакция правительства выводит из себя своей беспомощностью»,— говорит 34-летний мужчина… Везде, где побывали (корреспонденты BBC.— “Ъ”), жители говорили, что чувствуют себя преданными государством… «Здесь ужасная вонь. Но я все равно продолжаю свои попытки, ведь я ищу своего дядю. Мы не можем просто ничего не делать, когда под завалами могут оставаться живые люди,— говорит Уильям Родригес.— Помощь прибыла слишком поздно в большинство мест, а куда-то и вовсе еще не доехала». Находившиеся рядом полицейские никак не участвовали и не помогали спасательным работам.

Miami Herald (Майами, США) Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 1719, нарастает гнев в отношении правительства Недовольство растет как среди выживших, так и среди волонтеров. Они обвиняют власти в затягивании с доставкой помощи, в ограничении действий граждан в спасении пострадавших и в преуменьшении масштабов трагедии… Для многих венесуэльцев эта трагедия вскрыла слабость институтов, которая существовала задолго до… землетрясения… Общественный гнев особенно силен в отношении вооруженных сил, полиции и высокопоставленных чиновников-чавистов… На выходных в соцсетях расходились видео столкновений жителей с военными, которых они обвиняли в бездействии, в то время как простые люди занимались спасательными операциями при незначительной поддержке властей… Выжившие обвиняют солдат в разграблении жилищ и конфискации пожертвованной помощи… Вооруженным силам, которые на протяжении многих лет и так не пользовались общественным доверием, теперь грозит почти полный крах легитимности.

Le Monde (Париж, Франция) «Спасатели ничего не предпринимали. Они говорят, что это слишком опасно. Но мы продолжаем» Вот уже пять дней в Ла-Гуайре… семьи жертв, погребенных под завалами, по очереди неустанно пытаются извлечь своих близких из-под обломков… Пять дней из-под обломков рухнувших, словно карточный домик, зданий извлекают тела… Наверху работает целая армия местных жителей, вооружившаяся лопатами, кирками и ведрами… «Мы работали без машин, голыми руками и инструментами, которые сами изготовили. У нас нет экскаватора, и прибывшие спасатели ничего не пытались сделать. Они уверяют, что это слишком опасно. Но мы продолжаем»,— говорит Мауро Мензан.

El Pais (Мадрид, Испания) Боль перерастает в ярость среди разрушений после землетрясения в Венесуэле Гнев начинает вытеснять горе. Спустя пять дней после двойного землетрясения, сотрясшего север Венесуэлы, шансы найти признаки жизни под бетонными плитами минимальны, и жители чувствуют себя брошенными. Измученные и бессильные… Среди них царит сильное разочарование: в отношении спасателей, которые так и не появились, и в отношении властей… В соцсетях множатся видео. В основном они отражают гнев в отношении военных, которые регулируют движение и патрулируют улицы, но не разбирают завалы, как все остальные… Возмущение растет с появлением новых эпизодов, как, например, появление Делси Родригес на государственном телевидении после того, как она прервала работу группы зарубежных спасателей, чтобы поблагодарить их на камеру. «Мы хотели бы отвлечь вас от вашей работы, которая, как мы знаем, жизненно важна, чтобы поблагодарить вас»,— сказала она. В то время как под завалами все еще оставались люди… И во всем этом хаосе одна неизвестная величина угрожает внести новую переменную: Мария Корина Мачадо… По данным Bloomberg и Reuters, на прошлой неделе она пыталась вылететь на Кюрасао из США с частной охранной компанией, а на острове ее уже была готова встретить команда и сопроводить в Венесуэлу. Она отменила этот план, когда администрация Трампа ясно дала понять, что не поддержит ее возвращение во время нынешней чрезвычайной ситуации.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Николай Зубов