Участник СВО вернется в Удмуртию после смерти супруги для ухода за детьми

Участника спецоперации из Удмуртии уволили со службы после известий о смерти супруги, которая ухаживала за двумя детьми. Об этом в Max сообщил уполномоченный по правам человека в республике Максим Шумихин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Находясь в зоне проведения СВО, боец получил известие о смерти жены. Двое его несовершеннолетних детей остались без родительской опеки, других близких родственников у семьи нет»,— написал он.

Военное командование Ленинградского округа согласилось с доводами правозащитника об исключительных обстоятельствах — контракт с военнослужащим был прекращен в июне 2026 года.