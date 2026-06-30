обновлено 12:46
Участник СВО вернется в Удмуртию после смерти супруги для ухода за детьми
Участника спецоперации из Удмуртии уволили со службы после известий о смерти супруги, которая ухаживала за двумя детьми. Об этом в Max сообщил уполномоченный по правам человека в республике Максим Шумихин.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Находясь в зоне проведения СВО, боец получил известие о смерти жены. Двое его несовершеннолетних детей остались без родительской опеки, других близких родственников у семьи нет»,— написал он.
Военное командование Ленинградского округа согласилось с доводами правозащитника об исключительных обстоятельствах — контракт с военнослужащим был прекращен в июне 2026 года.