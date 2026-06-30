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обновлено 12:46

Участник СВО вернется в Удмуртию после смерти супруги для ухода за детьми

Участника спецоперации из Удмуртии уволили со службы после известий о смерти супруги, которая ухаживала за двумя детьми. Об этом в Max сообщил уполномоченный по правам человека в республике Максим Шумихин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Находясь в зоне проведения СВО, боец получил известие о смерти жены. Двое его несовершеннолетних детей остались без родительской опеки, других близких родственников у семьи нет»,— написал он.

Военное командование Ленинградского округа согласилось с доводами правозащитника об исключительных обстоятельствах — контракт с военнослужащим был прекращен в июне 2026 года.