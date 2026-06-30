Губернатор Ульяновской области подал документы на участие в выборах главы региона

Облизбирком Ульяновской области принял от главы региона Алексея Русских документы на участие в выборах губернатора. Об этом господин Русских сообщил в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кроме Алексея Русских на выборы губернатора Ульяновской области выдвинулись кандидаты от двух партий — от «Новых людей» (Юлия Ясайтис) и от «Справедливой России» (Марина Ким). Документы от них облизбирком уже принял.

Осенью в Ульяновской области пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, выборы губернатора и дополнительные выборы в Законодательное собрание. Также планируются муниципальные выборы в Николаевском округе в рамках реформы местного самоуправления. Голосование продлится с 18 по 20 сентября.

Георгий Портнов