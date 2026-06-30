Бывшего зампрокурора Казани приговорили к 7 годам колонии за взятку в 1 млн рублей

Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего заместителя прокурора города Гумера Нафиева к 7 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки в 1 млн рублей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-зампрокурора Казани приговорили к 7 годам колонии за взятку

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Экс-зампрокурора Казани приговорили к 7 годам колонии за взятку

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд также назначил ему штраф в размере 5 млн руб, лишил классного чина и права занимать должности и конфисковал 1 млн руб. в доход государства. Его признали виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. (получение взятки в крупном размере)

Кроме Гумера Нафиева, перед судом предстали Владимир Бойков, Евгений Коклягин и Владимир Кучинский. Все трое выступили посредниками при передаче взятки экс-прокурору.

Как сообщает «Татар-информ», в конце 2019 года Владимир Кучинский предложил свою помощь бенефициару обанкротившейся страховой компании «НАСКО» Александру Кондратенкову, который на тот момент находился в бегах из-за уголовного дела. Планировалось, что Владимир Кучинский и его сообщники выступят в роли посредников при передаче взятки представителям правоохранительных органов, чтобы замять дело. За это посредники запросили 2 млн долларов. После этого москвичи связались с Гумером Нафиевым и предложили ему вознаграждение за содействие в прекращении дела. Экс-зампрокурор Казани дал согласие, однако закрыть уголовное дело не смог и в итоге оказался на скамье подсудимых вместе с посредниками.

Влас Северин