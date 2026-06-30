Cредняя стоимость букета цветов в преддверии выпускных в Самаре выросла на 5%

Средняя стоимость букета цветов в преддверии выпускных в Самаре достигла 3 184 руб., что на 5% выше, чем в 2025 году, выяснили аналитики Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Самарцы отдают свое предпочтение пионовидным розам, тогда как в прошлом году популярностью пользовались диантусы. Самым дорогим подарком учителю в городе в 2025 году стала композиция из синих роз за 13 474 руб.»,— говорится в сообщении.

Аналитики отмечают рост спроса на авторские букеты. В этом году к празднику их заказывают в два раза чаще, чем в прошлом году. При этом средняя цена не изменилась — 3 168 руб.

Кроме того, спрос на клубнику в шоколаде вырос на 36%, однако средняя стоимость осталась прежней — 2 028 руб.

Сабрина Самедова