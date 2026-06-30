В Башкирии ожидаются грозы и порывистый ветер

1 июля в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, сообщает Башгидрометцентр.

Подует северный ветер, 3– 8 м/с, днем местами его порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до +9–+14°, днем повысится до +20–+25°.

На некоторых участках дорог ночью и утром появится туман, видимость в котором составит 500 м и менее.

В Уфе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет северный, 3-8 м/с. Ночью похолодает до +11–+13°, днем потеплеет до +22–+24°.

Майя Иванова