В Уфе расследуют гибель электромонтажника при падении в шахту лифта

Гострудинспекция Башкирии расследует гибель 39-летнего электромонтажника ООО «Инженерный центр «Крафт», сообщает пресс-служба ведомства.

29 июня работник скончался, упав в шахту лифта с высоты десятого этажа в строящемся многоквартирном жилом доме на бульваре Давлеткильдеева в Уфе.

ООО «Инженерный центр «Крафт», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июле 2013 года. Компания занимается электромонтажными работами. Владельцем является Ильнур Шарафлисламов. В 2025 году выручка составила 554,04 млн руб., чистая прибыль — 9,89 млн руб.

Майя Иванова