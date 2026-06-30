Нижегородского подростка обвинили в публичных призывах к терроризму

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали 17-летнего жителя Сосновского округа Нижегородской области, который опубликовал в интернете десять изображений с призывами к терроризму. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В отношении подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичном оправдании и пропаганде терроризма по ст. 205.2 УК РФ. Следствие установило, что фигурант разместил изображения в открытом канале мессенджера.

Также в отношении подростка составили протокол о демонстрации нацистской атрибутики по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, добавили в МВД.

Владимир Зубарев