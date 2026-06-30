Под Челябинском нашли еще одно синташтинское поселение

Археологи Челябинского государственного университета обнаружили в Еткульском округе остатки укрепленного поселения бронзового века наподобие Аркаима. Поселение «Шибаево 1» доказывает, что носители синташтинской культуры освоили и степные, и лесостепные пространства региона, сообщает пресс-служба вуза.

О поселении было известно с 1988 года, но по результатам предыдущих раскопок оно считалось неукрепленным. В прошлом году заведующая отделом археологии, этнографии, современной и исторической экологии учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Наталья Батанина по новым спутниковым снимкам предположила, что это не так. Обследование с квадрокоптера подтвердило возможность новой интерпретации, и было принято решение провести исследования. К участию в раскопках привлекли специалиста из Тюменского госуниверситета Дениса Шарапова. Челябинцы выполнили ограниченные земляные работы, а приглашенный научный сотрудник — геофизическую микромагнитную съемку фрагмента территории. Именно она доказала, что поселение изначально создавалось как укрепленное по заранее намеченному плану, имело прямоугольную форму, ров и общую стену. Изнутри объект был застроен жилыми помещениями. Ранее самым северным укрепленным поселением такого типа числилось Степное в Пластовском округе.

Виталина Ярховска