В Самаре пройдет выездное заседание комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

В среду, 1 июля, в Самаре состоится выездное заседание комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству под руководством Сергея Пахомова. Об этом сообщил зампред комитета Владимир Кошелев в своем канале в Max.

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В мероприятии примут участие губернатор Вячеслав Федорищев, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, региональные министры и представители отраслевых организаций для обсуждения актуальных вопросов ЖКХ.

Повестка включает вопросы развития территорий, законодательства о лесопарках, ремонта лифтов в многоквартирных домах, реализации проекта «Оздоровление Волги» и реформу рынка управления МКД с ужесточением требований к управляющим компаниям.

Участники также рассмотрят проблемы концессионных соглашений и пилотный проект взаимодействия СРО с государственной жилищной инспекцией региона для улучшения контроля в отрасли.

«Вместе с регионом проработаем комплексные законодательные решения, которые помогут решить проблемы на местах и дадут импульс для развития всей отрасли», — отметил господин Кошелев.

Андрей Сазонов