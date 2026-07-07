Сопровождение в искусство

В дни проведения международной промышленной выставки «Иннопром-2026» Екатеринбург предлагает гостям обширную культурную программу: выставки, концерты, театральные премьеры и авторские экскурсии. Особый акцент в афише сделан на юбилей Cвердловского рок-клуба. Для участников выставки это шанс взглянуть на промышленный центр с другой стороны — как на город с богатой музыкальной историей и творческой средой. Гостей ждет полноценное погружение в атмосферу уральской культуры. Самые яркие события — в обзоре Review.

Холсты и гитары

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Шедевры императорской резиденции» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: София Паникова Выставка «Шедевры императорской резиденции» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: София Паникова

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) до 16 августа будет проходить выставка «Шедевры императорской резиденции», на которой собрали 360 предметов из царскосельских дворцовых коллекций. Экспозиция подготовлена совместно с Государственным музеем-заповедником «Царское Село». Первый зал посвящен иконографии Царского Села. Здесь акварельные рисунки Андрея Мартынова, Василия Садовникова и Валериана Лангера соседствуют с мундиром Николая II для венчания и янтарными изделиями. В этом же зале выставлена флорентийская мозаика «Осязание и обоняние» середины XVII века, пропавшая из Янтарной комнаты и возвращенная в Царское Село в 2000 году. Рядом находится лазуритовый гарнитур из Лионского зала (25 предметов из 32). Из собрания живописи показаны библейские сцены, охотничьи холсты Иоганна Гроота, портрет борзой графа Орлова. Напротив выставлена коллекция предметов азиатского искусства Александра II. Отдельно представлены артефакты из «Клада Нарышкиных», найденного в 2012 году. В конце представлена коллекция фарфора и дамская тема: посуда по заказу Екатерины II с орденской символикой, куклы, рукодельные наборы, веера и платье от французского модельера.

В другой части ЕМИИ до 9 августа экспонируется коллекция выразительных портретов Бориса Отарова на персональной выставке «Единство стихий». Более 90 работ поделены на тематические блоки. Команда музея сделала акцент на ключевых тенденциях в творчестве автора. В экспозиции вывешены портреты близких, исторических личностей и современников. Дополняют коллекцию дневники и книги из семейного архива. Эхо войны проявилось в живописи не сюжетами, а визуальным языком: цветовыми взрывами в пейзажах и натюрмортах. В абстрактных работах художник использует не только масло и темперу, но и камень, стекло, дерево, металл. Его полотна материальны, фактурны и при этом выразительны, что передает энергию и хаотичность его искусства.

В «Синара Центре» одновременно будут проходить сразу две выставки о современном искусстве. В экспозиции «Фундаментальный лексикон» и «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза» вошли художественные шедевры из частных коллекций с 1950-х по 2020-е годы. В проекте «Фундаментальный лексикон» представлены 73 работы из собрания Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара», среди которых произведения Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова, Олега Васильева, Владимира Янкилевского и других признанных классиков. Вторая выставка «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза» работает на площадке «Синара Арт». Это первый показ творчества дуэта в Екатеринбурге. Франциско Инфанте — художник, фотограф и теоретик, ключевая фигура российского постмодернизма. В 1960-х он создавал динамические конструкции, а в 1970-х сформировал собственное направление с «артефактами» в виде легких инсталляций из зеркал, пластика и фольги. Мастер выносил на природу и снимал их на камеру в момент взаимодействия со средой. В экспозиции собрана ранняя живопись, графика, эскизы, знаковые серии «Артефакты» и «Продолжения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52»

Фото: София Паникова Выставка «Роковый корпус» на площадке креативного кластера «Л52»

Фото: София Паникова

Музей истории Екатеринбурга на площадке креативного кластера «Л52» подготовил выставку «Роковый корпус». Проект приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. В создании пространства участвовали: лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин, основатель группы «Чайф» Владимир Шахрин и художник Петр Малков. Экспозиция включает четыре тематические комнаты с аудиогидом в виде кассетного плеера. Ее открывает комната, где воссоздана «прихожая», показывающая контекст эпохи. Роккультура на Урале зарождалась в конце 1950х после Московского фестиваля молодежи. Ключевой экспонат — кустарный аппарат для тиражирования музыки на рентгеновских снимках, рядом пластинки «Мелодии» и западный винил. Информацию на планшетах дублируют комиксы, на которых главный герой представлен как собирательный образ рокера. Далее показано самое атмосферное место для обсуждений, где рождалась творческая «кухня» роксцены. За дверцами шкафчиков расположена история первых концертов и цензурных запретов. В морозильнике спрятаны факты о создании первых групп. В кастрюле — борщ, под крышкой — лица музыкантов. На стенах вывешены коллекционные гитары «Урал» и Musima. Напротив магнитофон, на котором копировались альбомы. В третьей комнате рассказывается о создании рокклуба и первом фестивале 1981 года. Завершает экспозицию комната с фотохроникой на бетонном заборе и грампластинками уральских групп.

В «Доме Качки» (Музей истории Екатеринбурга) до 19 июля работает выставка «Не только буквы», посвященная становлению издательского дела на Урале. Пространство поделено на четыре тематические главы: «Книга как инструмент просвещения» знакомит с книжными собраниями публичных библиотек Екатеринбурга, «Книга как бизнес» рассказывает о типографиях и книготорговле, «Книга как ремесло» погружает в мир переплетных мастерских. Завершает экспозицию «Елизаветинская Библия» XVIII века в отдельной части музея. Этот фолиант поступил с серьезными утратами. В зале дополнительно представлена хронология его реставрации. На входе можно увидеть фото «до»: рассыпающиеся страницы и фрагменты обложки наглядно демонстрируют, какой путь прошло издание, прежде чем предстать перед посетителями.

В Музее андеграунда до 2 августа выставили более 30 работ из мастерской художницы Татьяны Назаренко в экспозиции «Между личным и публичным: живопись Татьяны Назаренко». Первый этаж посвящен теме памяти, где центральное место занимают картины из цикла «Фамильный альбом». Татьяна Назаренко по фотографиям и письмам восстанавливает утраченные семейные связи. На втором этаже собраны сцены городской жизни: праздники, пляжи, разговоры в компаниях. Художница прорисовывает эмоции и пластику тел, превращая толпу в галерею ярких образов. Женские персонажи являются главными в работах автора. На выставке представлены большие картины и часть фигур из инсталляции «Переход» (1995–1996), принесшей Назаренко мировую известность.

До 23 августа в Круглом зале Ельцин-центра можно увидеть архивную фотовыставку, посвященную работам Владимира Сычева из коллекций Музея-заповедника «Остров-град Свияжск». В проекте «Непарадный портрет советской жизни» представлено творчество фотографа с мировым именем, чья биография тесно переплелась с историей неофициального искусства СССР. Сычев снимал неофициальных художников, устраивал нелегальные показы у себя дома, а в 1974 году участвовал в «Бульдозерной выставке». Кадры разгона облетели мировую прессу, сам автор провел трое суток под арестом. Позже он эмигрировал во Францию, вывезя архив из 200 тысяч негативов, и уже через год стал самым печатаемым фотографом мира. Его работы публиковали в Paris Match и французском Vogue. На выставке представлены оригиналы пленки, распечатанные автором. Экспозиция разделена на три части: «Советская повседневность», «Лица андеграунда» и «Выставка в Измайлове». В первых двух разделах представлены кадры московских улиц вместе с портретами художников, поэтов и музыкантов, составивших ядро неофициального искусства 1970-х.

«Он один из тех немногих фотографов, чье творчество является фотолетописью последних десятилетий Советского Союза. В том числе окружения неофициальной творческой интеллигенции»,— рассказали в Ельцин-центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ельцин-центре можно найти выставки, кино, концерты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Ельцин-центре можно найти выставки, кино, концерты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Старое новое кино

В кинозале Ельцин-центра 7 и 8 июля покажут фильм Аньес Варда (1962) — «Клео от 5 до 7». Это одна из знаковых работ французской «новой волны». Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. В центре сюжета молодая парижанка Клео, которая в течение двух часов бродит по вечернему городу в ожидании диагноза, постепенно меняя свое отношение к повседневной жизни.

В Ельцин-центре 9 июля представят фильм «Отец» (2020) на английском языке с русскими субтитрами. Кинолента режиссера Флориана Зеллера стала номинантом на премию «Оскар» в 2021 году в шести категориях, включая «Лучший фильм». Главный герой, которого играет Энтони Хопкинс, живет один в Лондоне. У пожилого мужчины нет никого, кроме дочери. Перед своим переездом в Париж она не хочет оставлять отца без присмотра. Дочка не прекращает искать идеальную сиделку для отца, но тот отказывает всем кандидатам. Однако состояние мужчины стремительно ухудшается из-за прогрессирующей деменции.

Лето фестивалей

В рамках «Иннопрома» с 1 по 9 июля пройдет фестиваль современной гастрономии Свердловской области. Кулинарное событие объединит девять ресторанов Екатеринбурга: Gavi, «Троекуров», «Паштет», «Стейк-Хаус», Forest, Pan Smetan, «Гурмадзе», «Хмели Сунели», «Si». Заведения представят гастросеты популярных и знаковых среди уральцев блюд. Например, в ресторане «Троекуров», одном из самых старейших в городе, создан специальный сет по мотивам известных символов Урала. Сет «Гордость уральской кухни» от шеф-повара Михаила Ковалева, который включает в себя «дикие» уральские пельмени. В фестивальном меню можно попробовать тартар из оленьей вырезки с вяленой свеклой и кофейным маслом, тарелку мясных деликатесов из дичи, котлеты из щуки с луком-пореем и сливочным хреном и другие необычные блюда. Из десертов: фрозен йогурт с толченой земляникой, таежный десерт с мороженым из ряженки, черемуховый медовик с кремом из вареного сгущенного молока и томлеными вишнями.

Фестиваль «ВоздухФест», который проходит со 2 по 30 июля, продолжает традицию многолетнего Open Air Fest на Летней эстраде Литературного квартала. В программе девять концертных номеров. На сцену выйдут коллективы и солисты Дома музыки, камерный оркестр В-А-С-Н, ансамбль Nuggers, квартет домр вместе с приглашенными артистами. Среди участников заявлены: шоу барабанов «Чувство ритма», хоры «Доместик» и «МАМАмиЯ».

На сцене Летнего театра в ЦПКиО имени Маяковского 7 июля пройдет концерт «Музыка кино». Мелодии классики кино исполнит хор «Доместик». В программе заявлены шлягеры, гимны и саундтрек-хиты советского, российского и зарубежного кинематографа: «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «Старый клен» из «Девчат», «Не вешать нос!» из киноленты «Гардемарины, вперед!», «Belle» из «Нотр-Дам де Пари», «Hello, Dolly» из мюзикла «Привет, Долли», «Pretty Woman» из картины «Красотка».

В Летнем театре 8 июля выступит московский техно-хор Palestrina вместе со струнным оркестром на концерте «Palestrina. Ностальгия. Хиты нулевых хором». Проект объединил живое звучание, оркестровую глубину и энергию электронной музыки. В программе заявлены песни, ставшие саундтреком целого поколения: «Angels» Morandi, «Baby One More Time» Britney Spears, «Say It Right» Nelly Furtado, «Umbrella» Rihanna, «Freestyler» Bomfunk MC’s, «Ты не верь слезам» Шуры и другие хиты 2000-х.

Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» пройдет с 8 по 12 июля в Уральском центре развития дизайна. Проект нацелен на сохранение и продолжение традиций народных промыслов и ремесел. На мероприятии можно будет купить эксклюзивные товары от отечественных производителей из разных городов со всей страны. Гостей ждут авторские изделия для интерьера и кухни из керамики и дерева, домашний текстиль, кожаные аксессуары, украшения в разных техниках, куклы и игрушки ручной работы. Отдельно развернется ярмарка фермерских деликатесов: сыры ручной работы, масло холодного отжима, мед, чайные сборы, имбирные пряники, вяленое мясо и другая продукция.

Уральский код

Для гостей и жителей Екатеринбурга 7 и 8 июля будут организованы обзорные экскурсии по историческому центру города. Маршрут охватит ключевые достопримечательности: Плотину Городского пруда на Исети, памятник основателям Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, часовню Святой Екатерины и первое в городе каменное здание — Горную канцелярию. Кроме этого, в программе запланировано посетить купеческие особняки XIX века, Вознесенскую горку, Дворец Расторгуевых — Харитоновых и Храм-на-Крови. Экскурсионный маршрут пройдет через Октябрьскую площадь и площадь 1905 года.

В дни форума можно побывать на «Иннопроме XIX века» в рамках VRэкскурсии от Музея истории Екатеринбурга. С помощью очков дополненной реальности возможно стать гостем первой в городе международной Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки. Она проходила с 14 июня по 15 сентября 1887 года на территории нынешнего Исторического сквера, который тогда выглядел совсем иначе. VR-технология позволит увидеть его деревянные павильоны и действующие цеха. Облик воссоздан по снимкам фотографа Вениамина Метенкова и архивным планам. Чтобы оживить картинку, в виртуальное пространство добавили участников фольклорных и исторических коллективов. Дополненная реальность поможет оказаться на месте Екатеринбургского чугуноплавильного и медеплавильного завода.

Помимо столицы Урала, обзорные экскурсии организуют и в других городах Свердловской области. В Сысерти пройдет экскурсия на действующем заводе «Фарфор Сысерти», где более 60 лет сохраняют и развивают технологию производства. До сих пор 80% операций на заводе выполняется вручную. За четыре часа экскурсии посетители увидят цеха, узнают историю сысертского фарфора, сравнят старые и современные печи, заглянут внутрь горна для обжига и познакомятся с техниками росписи. Вместе с этим участники экскурсии посетят специальную зону для снятия стресса, где можно бить посуду без последствий.

Игра на поле

В рамках «Иннопрома» на гольф-поле Pine Creek Resort пройдет 10-й юбилейный турнир «Innoprom Golf Challenge». Мероприятие вновь станет площадкой для делового и неформального общения участников выставки, укрепления внешнеэкономических связей и популяризации гольф-спорта в России. Соревнование пройдет в формате Pro-Am, когда в каждой команде наряду с тремя гольфистами-любителями выступят опытные игроки: гольф-профессионалы, члены сборных России и Свердловской области. В рамках турнира будет разыграно три призовых места и комплект специальных номинаций. Кроме игры, гости смогут принять участие в мастер-классе по гольфу от старшего тренера сборных команд России Игоря Ивашина.

София Паникова