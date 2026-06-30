Жителя Самары осудили на 13,5 года за шпионаж и участие в экстремистской организации

Самарский областной суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). По версии следствия, фигурант по заданию иностранного куратора собирал и передавал сведения о перемещении военной техники по Самарской области, а также данные о железнодорожном узле, используемом для нужд специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики установили, что мужчина неоднократно информировал представителя иностранной организации о передвижении колонн военной техники в регионе. Кроме того, в поле его внимания попала информация о работе одного из железнодорожных транспортных узлов, задействованного в логистическом обеспечении СВО.

Помимо шпионажа фигуранту инкриминировали участие в деятельности организации, признанной в России экстремистской. Уголовное дело было возбуждено следственным отделом УФСБ по Самарской области.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 13 с половиной лет колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено ограничение свободы сроком на полтора года, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Георгий Портнов