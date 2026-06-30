ООО «Башкирэнерго» тестирует новую систему поиска повреждений

ООО «Башкирэнерго» приступило к тестированию новой системы автоматического обнаружения поврежденного участка сети 10 кВ при однофазном коротком замыкании. В ее основе – специально разработанный АО «Монитор Электрик» для ООО «Башкирэнерго» модуль c функцией FLOC комплекса СК-11. На днях первые испытания прошли на действующем участке Северного РЭС ПО «УГЭС».

Тестирование системы в ПО «УГЭС».

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Данный модуль автоматически определяет поврежденный участок сети и позволяет запитать потребителей от других центров питания. Функция FLOC проверяет работоспособность и достоверность получения данных с датчиков и индикаторов короткого замыкания.

Внедрение новой технологии повысит надежность электроснабжения потребителей, минимизирует время перерывов в подаче электроэнергии и облегчит работу оперативного персонала.

Испытания системы продолжатся и по их результатам будет принято решение о ее масштабировании на объектах компании.

ООО «Башкирэнерго»