Ростехнадзор разрешил запуск трансформаторов в микрорайоне Затон-Восточный

Западно-Уральское управление Ростехнадзора допустило эксплуатацию новых объектов электросетевого хозяйства в уфимском микрорайоне Затон-Восточный, принадлежащих ООО «Башкирэнерго». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В работу компания ввела две ячейки подстанции Падеевка и две кабельные линии на 10 кВ длиной более 10 км. Кроме того, надзор разрешил эксплуатировать распределительный трансформаторный пункт мощностью 2*1 тыс. кВА и две трансформаторные подстанции мощностью 2*1,6 тыс. КВА.

Нарушений при создании объектов Ростехнадзор не выявил. Новые мощности должны обеспечить электроснабжение строящегося жилья и повысить надежность энергетической системы Уфы, подчеркивают в пресс-службе.

Затон-Восточный относится к Ленинскому району Уфы, находится на левом берегу реки Белой и южнее Затонского шоссе. В микрорайоне построены Центр фехтования, Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой, жилые комплексы «Новалэнд», «Паруса», продуктовый рынок «Евразия» и другие сооружения.

Идэль Гумеров