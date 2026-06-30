Горнорудная компания не смогла вступить в спор за 4 тысячи гектаров в Зауралье

Арбитражный суд Башкирии отказал ООО «Уральское горнорудное управление "Восток"» (УГРУ «Восток») во вступлении в дело о 4 тыс. га земли на границе Башкирии и Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Уфа», республиканская прокуратура добивается возврата в государственную собственность участка в Ташбулатовском сельсовете Абзелиловского района. Ведомство требует аннулировать договоры аренды, по которым земля из собственности муниципалитета по цепочке перешла к сельскохозяйственному кооперативу имени Кусимова, а затем к ООО «Кусимово» и ООО «Кусим». Кадастровая стоимость участка сельскохозяйственного назначения превышает 95,6 млн руб.

УГРУ «Восток» заявляло, что в 2025 году компания обращалась в министерство земельных и имущественных отношений Башкирии с просьбой об аренде спорного участка через торги. Власти в просьбе отказали, сославшись на действующий договор аренды с фирмой «Кусим». По мнению УГРУ «Восток», сделка с «Кусимом» нарушила его права и интересы, что и является поводом для вступления в дело.

Суд не нашел в доводах горнорудной компании доказательств того, что окончательное решение повлияет на ее права или обязанности. Следующее заседание по иску прокуратуры состоится 14 августа.

ООО «УГРУ "Восток"» зарегистрировано в селе Аскарово Абзелиловского района, до 2016 года было прописано в Магнитогорске. Компания владеет лицензией на разработку марганцевого месторождения «Ниязгулово-1» в Абзелиловском районе и поставляет марганцевую руду Магнитогорскому металлургическому комбинату. По данным отчетности, в прошлом году выручка компании составила 626,3 млн руб., а чистая прибыль — 69,8 млн руб.

Идэль Гумеров