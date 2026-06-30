В Самаре в парке Гагарина выявлены опасные детские площадки

Прокуратура выявила множество нарушений безопасности на детских площадках в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Самаре. Контрольный орган установил, что игровое оборудование на объектах эксплуатировалось с дефектами, которые грозили детям серьезными травмами. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что на поверхностях конструкций некоторых детских площадок есть шероховатости, а выступающие соединения болтов не оснащены защитными колпачками. Кроме того, резиновое защитное покрытие местами пробито до выбоин.

В связи с этим прокуратура внесла представление эксплуатирующей организации и потребовала немедленно устранить нарушения. Документ был рассмотрен и удовлетворен.

В настоящее время площадки в самарском парке привели в нормативное состояние. Сейчас закупаются материалы для замены резинового покрытия площадок.

Георгий Портнов