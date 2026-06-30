Оборот розничной торговли в Прикамье вырос на 6% по сравнению с прошлым годом

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — мае 2026 года составил 382,4 млрд руб. Это на 6,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот общественного питания составил 26,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,1% ниже уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 июня 2026 года составил 58,4 млрд руб. — это соответствует 41 дню торговли.