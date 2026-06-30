В Пермской художественной галерее открылась новая выставка советского искусства

В новой Пермской художественной галерее открылась выставка, собранная из коллекций советского искусства. Ранее произведения этого периода были доступны только в рамках временных выставок. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, собрание представлено в хронологической последовательности — от послереволюционного авангарда до сегодняшнего дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Экспозиция разделена отечественное искусство 1917-1950-х и 1960-2000-х. Часть экспонатов не выставлялись более 35 лет. Тематика экспонатов включает в себя в том числе периоды Великой Отечественной войны, «оттепели». Также представлены эпоха «зрелого советского периода» и индустриальные пейзажи. Кроме того представлена скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства и агитфарфор: от авангардных экспериментов послереволюционных лет до позднесоветской эстетики.

На экспозиции представлены работы Кузьмы Петрова-Водкина, Роберта Фалька, Веры Мухиной, Александра Дейнеки, Константина Юона и других.