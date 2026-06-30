Пенсии работающих жителей Татарстана за год выросли на 11,27%

Средний размер пенсии работающих жителей Татарстана в мае 2026 года составил 23,5 тыс. рублей, увеличившись за год на 2,4 тыс. рублей (на 11,3%), следует из данных Соцфонда.

В мае 2025 года выплата составляла 21,1 тыс. рублей.

В среднем по России пенсия работающих пенсионеров выросла на 2,6 тыс. рублей — до 23,7 тыс. рублей (на 12,4%), а в Приволжском федеральном округе почти на 2,4 тыс. рублей — до 22,8 тыс. руб.

В Чувашии средняя пенсия работающих за год увеличилась с 19,9 тыс. рублей до 22 тыс. рублей, в Марий Эл — с 19,3 тыс. рублей до 21,5 тыс. рублей.

Влас Северин