Суд установил границы водоохранной зоны озера Ольхового под Уфой

Суд потребовал разграничить водоохранную зону, прибрежную защитную полосу и береговую линию озера Ольхового в Уфимском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С иском обратилась Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура.

Проверка надзорного ведомства показала, что до настоящего времени не определены границы водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой линии озера. Это создает угрозу неконтролируемой застройки берегов водоема и другого негативного воздействия на его состояние, а также препятствует контролю за его охраной, отметили в прокуратуре.

Майя Иванова