В реестр злостных неплательщиков алиментов внесены более 6 тысяч жителей Прикамья

По данным на конец июня 2026 года в публичном реестре злостных неплательщиков алиментов значатся 6,1 тыс. жителей Пермского края, уклоняющихся от выплат на содержание детей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП).

Реестр, запущенный в России чуть более года назад, призван воздействовать на должников, уклоняющихся от родительских обязанностей. Данные неплательщиков размещают на электронной платформе в режиме реального времени.

Информация остается в реестре до полного погашения долга. После выплаты всей суммы сведения удаляют в течение суток.