В аэропорту Оренбург начались тестирования нового терминала

В аэропорту Оренбурга состоялось первое комплексное тестирование нового пассажирского терминала. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Отмечается, что в ходе тестирования специалисты подразделений авиаузла отрабатывают все основные процессы обслуживания пассажиров в новом терминале и проверяют устойчивую работу оборудования. В ближайшие дни пройдет серия комплексных испытаний.

По итогам тестирования будет проведена финальная отладка технологических и производственных процессов для обеспечения обслуживания пассажиров в новом терминале. Тестирование проводится в рамках подготовки к началу работы нового терминала.

Андрей Сазонов