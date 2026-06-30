В аэропорту Оренбург начались тестирования нового терминала
В аэропорту Оренбурга состоялось первое комплексное тестирование нового пассажирского терминала. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает пресс-служба аэропорта.
Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ
Отмечается, что в ходе тестирования специалисты подразделений авиаузла отрабатывают все основные процессы обслуживания пассажиров в новом терминале и проверяют устойчивую работу оборудования. В ближайшие дни пройдет серия комплексных испытаний.
По итогам тестирования будет проведена финальная отладка технологических и производственных процессов для обеспечения обслуживания пассажиров в новом терминале. Тестирование проводится в рамках подготовки к началу работы нового терминала.