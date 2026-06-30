ESTEO MX: ключевые преимущества и спецификации премиального внедорожника

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Премиальный автомобильный бренд ESTEO продолжает раскрывать технические характеристики и спецификации нового среднеразмерного внедорожника MX.

Экстерьер и дизайн

В основе инженерных решений и архитектуры технологичного внедорожника ESTEO MX лежит концепция золотого сечения. Математический закон позволил инженерам бренда рассчитать идеальные пропорции кузова и внутреннего пространства, создав безупречный баланс между динамикой автомобиля и бескомпромиссным комфортом.

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Визуальный образ автомобиля подчеркивает классическая палитра оттенков кузова. Для заказа будут доступны три исполнения: белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и технологичный серый «Фантом». Цветовые решения экстерьера гармонично дополнены интерьером в двух вариантах на выбор – благородном коричневом или элегантном черном цвете. Премиальный статус внедорожника подчеркивают оригинальные колесные диски диаметром 19 или 20 дюймов в зависимости от комплектации.

Ансамбль оптики включает в себя 472 независимых светодиодных элемента, общая длина линий которых достигает 3,5 м. Для обеспечения максимальной эффективности освещения в темное время суток инженеры применили систему, состоящую из трех модулей на каждый блок фары, что обеспечивает наличие эффективных дополнительных источников света.

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Интерьер

При проектировании салона ESTEO MX инженеры бренда сделали акцент на синергии физического комфорта и современных ИТ-решений, адаптирующих пространство под потребности водителя и пассажиров. Водительское и переднее пассажирское кресла получили расширенный спектр электрических регулировок, а также функцию многозонного массажа с различными режимами и настраиваемой интенсивностью. Премиальный статус модели подчеркивает бескомпромиссный уровень тишины в салоне, за который отвечают передние двойные боковые стекла, эффективно отсекающие внешние шумы мегаполиса. Мультимедийное оснащение автомобиля включает премиальную аудиосистему BOYA MELODY, состоящую из штатного сабвуфера и 14 или 21 динамика в зависимости от комплектации. При этом отдельные динамики интегрированы непосредственно в подголовник водительского сиденья.

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Инженеры ESTEO внедрили раздельные цифровые зоны. На центральной панели расположен дисплей мультимедиа для пассажира с независимым блютус-каналом. Благодаря подключению автомобиля к сети Интернет водителю и пассажирам также доступен стриминг популярных видеохостингов и других развлекательных платформ. Модель сохраняет баланс между цифровизацией и классической эргономикой – на центральной консоли расположены физические кнопки управления климат-контролем. Такое решение обеспечивает быстрое и безопасное изменение ключевых настроек во время движения, не отвлекая водителя от дороги.

Цифровые сервисы

MX оснащен штатной телематической системой, которая позволяет владельцу дистанционно запускать двигатель, заранее настраивать параметры микроклимата в салоне, управлять замками дверей и электростеклоподъемниками, а также контролировать местоположение автомобиля и показатели давления в шинах.

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Безопасность и интеллектуальные ассистенты

Превентивная защита водителя и пассажиров в ESTEO MX возведена в абсолютный приоритет, что подтверждается как физической прочностью конструкции, так и передовым программным обеспечением. Пассивную безопасность внедорожника определяет сверхпрочный силовой каркас кузова, выполненный с применением высокопрочной стали, доля которой в конструкции достигает 85%. За защиту от аварийных ситуаций отвечает обширный комплекс систем активной помощи, включающий в себя множество интеллектуальных ассистентов, которые непрерывно сканируют пространство вокруг. В комплекс интегрированы адаптивный круиз-контроль с функцией удержания автомобиля в выбранной полосе движения, система автоматического экстренного торможения AEB, система помощи при перестроении BSD и другие современные ассистенты водителя, работающие на базе сонаров, радаров и камер.

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Технические характеристики

Технологическая база внедорожника ESTEO MX опирается на проверенные решения, адаптированные к разным сценариям. Автомобиль оснащен мощным двухлитровым турбированным двигателем 2.0 TGDI мощностью 197 л. с., который позволяет развивать максимальную скорость до 210 км/ч. Силовой агрегат работает в неразрывной связке с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода AWD. Силовая связка обеспечивает внедорожнику отличную динамику при сохранении умеренного потребления топлива, которое в смешанном цикле составляет 9,2 л на 100 км.

Дополнительно предусмотрены семь режимов движения, четыре из которых созданы специально для сложных дорожных условий. Уверенность вне асфальтированных дорог также подкреплена дорожным просветом в 200 мм. В конструкции ходовой части применены передовые решения, включая облегченные алюминиевые рычаги и гидронаполненные сайлентблоки, которые эффективно гасят вибрации дорожного полотна, обеспечивая комфортную плавность хода. Особое внимание было уделено долговечности кузова, который получил полную оцинковку всех наружных кузовных панелей для надежной защиты от коррозии. Дополнительно автомобиль оснащен увеличенным до 7 литров бачком стеклоомывателя и автоматическим омывателем камеры заднего вида, который обеспечивает обзор при парковке в любую погоду.

Предзаказ

ESTEO выводит на российский рынок две модификации внедорожника MX — «Премиум» и «Флагман». Обе версии оснащаются идентичной силовой установкой, состоящей из двухлитрового турбомотора TGDI (197 л. с.), восьмиступенчатого «автомата» и системы полного привода AWD, что обеспечивает равные динамические характеристики. Различия затронут конфигурацию аудиосистемы, набор дополнительных функций комфорта в салоне, а также диаметр колесных дисков. Перечень доступного оборудования и систем может варьироваться в зависимости от выбранной комплектации автомобиля.

ESTEO ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б.

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55.

ООО "Сатурн-Р-АВТО"