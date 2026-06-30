Уфимец обвиняется в истязании своих родителей

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 44-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), побоях (ч. 1 ст. 116.1 УК РФ) и истязании своих родителей (ч. 1 ст. 117 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии дознания, с ноября 2025 года по февраль 2026 года фигурант дела злоупотреблял спиртным, из-за чего конфликтовал с родителями.

В состоянии алкогольного опьянения он систематически избивал 71-летнего отца. У потерпевшего обнаружили ссадины и кровоподтеки.

Также обвиняемый угрожал убийством обоим родителям, замахивался на мать молотком и бил отца стеклянной кружкой по голове.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова