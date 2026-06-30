Пермский край увеличит экспорт несырьевых неэнергетических товаров на 67%

Управленческая команда Пермского края по развитию экспорта завершила обучение по программе «Экспорт регионов 2.0». В разработке новых направлений экспортного развития региона приняли участие специалисты минэкономразвития, минобра, минагро, минтуризма, Центра поддержки экспорта, а также Пермской торгово-промышленной палаты. Защита обновленного документа состоялась Российском экспортном центре в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Комиссия из представителей профильных федеральных министерств и отраслевых Ассоциаций одобрила изменения в Региональной программе развития экспорта Пермского края до 2030 года. Обновления направлены на достижение национальных целей по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта услуг, укрепление международной кооперации и расширение присутствия предприятий региона на перспективных зарубежных рынках в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Согласно новой программе, к 2030 году Пермский край должен нарастить экспорт несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 67% по сравнению с уровнем 2023 года. Приоритетные направления — химическая промышленность, лесопромышленный комплекс и высокотехнологичное машиностроение. Также будет активно развиваться экспорт агропромышленной продукции: к 2030 году этот показатель должен увеличиться не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года. Кроме того, расширены направления по экспорту услуг. Помимо услуг образования Прикамье будет продвигать свои медицинские, туристические и креативные продукты.

«Сегодня конкуренция между регионами все чаще разворачивается не только за инвестиции, но и за доступ к глобальным рынкам,— отметила руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерина Ерохина.— Поэтому актуализация стратегии внешнеэкономической деятельности — это важный шаг, который позволит синхронизировать меры поддержки бизнеса с новыми экономическими реалиями и запросами экспортеров. Мы видим устойчивый интерес компаний Пермского края к выходу на зарубежные рынки и к диверсификации экспортных направлений. В программе нашли отражение как задачи по развитию традиционных экспортных отраслей, так и новые точки роста: экспорт услуг, продукции АПК, развитие международной кооперации. Наша задача — создать для бизнеса понятную и эффективную систему поддержки, которая поможет компаниям масштабировать продажи за рубежом и уверенно развивать экспортную деятельность».