Краевой суд оставил в силе формулировку увольнения директора пермской гимназии

Пермский краевой суд оставил в силе решение Ленинского суда Перми об изменении формулировки увольнения директора МАОУ «Гимназия № 31» Светланы Салюковой с «по собственному желанию» на «непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Салюкова

Светлана Салюкова



Ранее суды первой и апелляционной инстанций согласились с исковыми требованиями прокурора о том, что госпожа Салюкова длительное время не уведомляла департамент образования Перми о возникшем конфликте интересов. Речь шла о том, что госпожа Салюкова приняла на должность педагога-организатора гимназии свою дочь, достоверно зная, что последняя не обладает необходимым уровнем образования для замещения указанной должности.

Учитель высшей категории, почетный работник общего образования РФ Светлана Салюкова руководила гимназией №31 с 2019 по 2024 годы. Ее увольнение произошло на фоне конфликта с преподавательским составом учебного учреждения: в течение 2024 года из гимназии по разным причинам уволились 35 учителей.