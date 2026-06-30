Две трети ижевчан с зарплатой более 150 тысяч рублей заявили о сверхурочных

54% опрошенных работников в Ижевске работают сверхурочно, следует из опроса от сервиса SuperJob. В установленную норму рабочего времени укладывается 35% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Чаще всего участники опроса, работающие сверхурочно, сообщают о дополнительной нагрузке в 11—25% от нормы (24% опрошенных). В среднем же переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц»,— указывают исследователи.

Лидерами по объему сверхурочных часов стали медсестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. Достаточно много перерабатывают водители и складские работники, реже — операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры.

Среди получающих до 100 тыс. руб. доля перерабатывающих составляет 51%, среди зарабатывающих свыше 150 тыс. руб. — уже 65%. С возрастом число респондентов со сверхурочными снижается: среди респондентов в возрасте до 35 лет о них рассказывали 58%, старше 45 лет — 48%. Опрос проводился с 20 мая по 23 июня.