Ушел из жизни экс-руководитель Воткинского завода Виктор Толмачев

На 76-м году жизни умер бывший руководитель Воткинского завода, Почетный гражданин Удмуртии Виктор Толмачев. Он возглавлял одно из ключевых предприятий ракетно-космической отрасли с 1995-го по 2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Воткинский завод» Фото: АО «Воткинский завод»

«Под его руководством был налажен выпуск ракет оперативно-тактического и стратегического назначения, в числе которых легендарные “Тополь”, “Искандер”, “Ярс” и “Булава” — слава оборонного комплекса России. Виктор Григорьевич был не только талантливым управленцем, но и мудрым наставником, хранителем традиций, достойным сыном своего Отечества»,— выразил соболезнования председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

Виктор Толмачев родился 8 июня 1951 года в Оренбургской области. В 1974 году окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «Производство летательных аппаратов» и устроился на Воткинский завод в должности мастера. Затем он занял должность старшего мастера, заместителя начальника цеха, далее — главного инженера и директора сборочно-снаряжательной базы. В 1990-ё Виктор Толмачев возглавил предприятие.

Во время работы за вклад в развитие ракетно-космической отрасли был награжден Орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, премией Правительства РФ в области науки и техники, званием заслуженного работника ракетно-космической промышленности РФ, государственной премией РФ имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и военной техники.

Прощание состоится 1 июля в 11:00 в Свято-Михайловском соборе в Ижевске.