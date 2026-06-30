Металлургическое предприятие «Ижсталь» начнет торговать на «Петербургской бирже»

Металлургический завод «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») получил аккредитацию участника торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Выход на СПбМТСБ открывает перед нашим предприятием новые возможности по сбыту продукции и повышению эффективности сделок. Это прямой доступ к новым клиентам, в том числе крупным промышленным компаниям, трейдерам и экспортерам. Прозрачность сделок на бирже повысит эффективность планирования производства и реализации продукции, послужит основанием для оптимизации условий внебиржевых сделок»,— сказал гендиректор завода Сергей Козеннов.

Постепенно «Ижсталь» планирует расширять номенклатуру биржевой продукции. СПбМТСБ (ныне — «Петербургская биржа») — крупнейшая товарная биржа в России. Она организует торги на рынках нефтепродуктов, газа, леса и стройматериалов, угля, сельскохозяйственной продукции и др. Биржа была основана в 2008 года.