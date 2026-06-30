Житель Перми обвиняется в мошенничестве на сумму 38 млн рублей

УМВД России по городу Перми окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в крупном и особо крупном размере. В совершении преступления обвиняется 41-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установило следствие, фигурант, который более четырех лет занимался продажей стройматериалов, разработал мошенническую схему. Выдавая себя за производителя железобетонных конструкций с безупречной репутацией, мужчина заключал договоры с юридическими и физическими лицами. После того как покупатели вносили полную предоплату, злоумышленник сообщал о возникших проблемах с поставкой и переносил сроки поставки. При этом он изначально не имел намерения исполнять взятые обязательства.

За два года коммерсант совершил 24 эпизода мошенничества. Общий ущерб от его противоправных действий превысил 38 млн руб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.