В Миассе в аварии пострадали девять человек

После столкновения автомобилей в Миассе пострадали девять человек, в том числе трое подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 29 июня 20-летний водитель ВАЗ-2110 двигался по объездной дороге Миасса. Около дома №2/8 он, не убедившись в безопасности маневра, начал обгон. Автомобиль столкнулся со встречным Toyota Voxy под управлением 46-летнего водителя. В результате ДТП пострадали девять человек, включая трех подростков. Все они доставлены в больницу. У двоих диагностированы переломы, остальным предварительно установлены легкие травмы.

Виталина Ярховска