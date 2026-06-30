Из Кот-д’Ивуара под Шебекино

С начала 2026 года в Черноземье значительно вырос спрос на иностранные кадры из стран с визовым режимом въезда в РФ: из Южной и Юго-Восточной Азии, Китая, Туркменистана и африканских государств. Как следует из данных, предоставленных «Ъ-Черноземье» облправительствами, сильнее всего спрос вырос в Белгородской области. Там потребность работодателей в иностранных работниках только за первые четыре месяца 2026 года втрое превысила полный 2025-й. Эксперты отмечают «взрывной рост» интереса, в частности, к работникам из Индии и считают, что он сложится в «системную модель».

Строительный сектор остался одним из наиболее «мигрантоемких» на рынке труда, но изменилась география

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Белгородской области, как сообщили «Ъ-Черноземье» в местном министерстве соцзащиты населения и труда, в 2024 году власти утвердили лишь четыре заявки от работодателей на привлечение 76 иностранных работников, в 2025-м — уже 12 заявок на 454 человек, а по состоянию на апрель 2026 года, всего за четыре первых месяца (здесь и далее — анализируются наиболее актуальные доступные данные),— уже 22 заявки на 1,3 тыс. работников. Потребность работодателей таким образом выросла почти в 17 раз по сравнению с 2024-м, а по сравнению с 2025-м — почти втрое.

Основной спрос, как сообщили в облправительстве, сформировали девять предприятий сельскохозяйственной отрасли Белгородчины, названия которых власти не раскрывают.

Они заявили потребность в работниках из Кении (512 человек), Индии (418 человек), Вьетнама (171 человек), Бангладеш (66 человек) и Китая (51 человек).

Меньше заявок приходится на граждан Кот-д’Ивуара и Египта (по 20 человек), Туркменистана, Индонезии и Таиланда (по 10 человек), а также Марокко (1 человек).

По данным, которые представил начальник управления труда и занятости населения Тамбовской области Михаил Филимонов на X Санкт-Петербургском международном форуме труда в апреле, объем квот в регионе на привлечение иностранных работников вырос с 684 человек в 2024 году до 1,3 тыс. человек в 2025-м и 1,6 тыс. человек по состоянию на апрель 2026 года. Показатель увеличился более чем в 2,3 раза по сравнению с 2024-м и в 1,2 раза — по сравнению с 2025 годом.

Как уточнили позднее «Ъ-Черноземье» в тамбовском министерстве труда и занятости населения, в заявки на привлечение иностранных работников за первые месяцы 2026 года подали восемь работодателей, включая ООО «Фарадей-инвест», «Тамбовский бекон», «ЛО» и «ТА», ОАО «Токаревская птицефабрика», «Жердевский сахарный завод», ИП Елена Тюлякова и Александр Журова.

Работников в Тамбовскую область в этом году планируют привлекать преимущественно из Индии (968 человек), Кении (467 человек) и Вьетнама (150 человек).

Основной спрос в регионе «формируется со стороны предприятий агропромышленного комплекса и переработки», а доля иностранных работников в Тамбовской области незначительно превышает 1,5% численности экономически активного населения, заключили в облправительстве. Это соотношение существенно больше, чем в других регионах Черноземья.

В Воронежской области, по данным министерства труда и занятости населения региона, в 2024–2025 годах в сумме пять работодателей заявили потребность в 141 иностранном работнике, тогда как по состоянию на апрель 2026-го девять предприятий подали заявки уже на 565 человек — за четыре месяца неполного года. Спрос вырос почти в четыре раза.

В основном визовые иностранные работники требуются воронежским предприятиям агросектора и пищевой промышленности — ООО «Агроэко-Юг», «Воронежская кондитерская фабрика», «Воронежский шампиньон», АО «Куриное царство» и ЗАО «Острогожсксадпитомник». Предприятия планируют привлечь в 2026-м от 80 до 150 работников каждое — преимущественно из Бангладеш, Индии и Шри-Ланки. Малый бизнес заявлял точечный спрос — до десяти работников из Гамбии, Мали, Гвинеи, Таиланда и Индонезии. Пока что в регионе занято около 500 работников из стран с визовым режимом въезда при общей численности занятого населения порядка 1,2 млн человек — на уровне 0,1%.

В Воронежской области тема привлечения иностранных работников по квотам из стран с визовым порядком въезда в РФ оказалась особенно актуальной на этой неделе. По данным «Ъ-Черноземье», во вторник у профильного министра Майи Мандрыкиной прошло совещание с привлекающими таких специалистов работодателями, а на среду запланировано заседание межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников.

В Курской области, как сообщили «Ъ-Черноземье» в министерстве экономического развития, занятости населения и туризма региона, в 2024 году работодатели подали всего три заявки на привлечение 217 иностранных работников, в 2025-м — пять заявок на 274 человека, а по состоянию на апрель 2026-го — восемь заявок на 636 человек с начала года. Спрос только за первые месяцы вырос в три раза по сравнению с показателями полного 2024-го и вдвое — по сравнению с полным 2025 годом. Основной спрос формируется в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, другие подробности не раскрываются.

В курском министерстве отметили, что доля визовых иностранных рабочих не превышает 0,1% общей численности занятых и «позволяет закрывать дефицит по отдельным специальностям».

В Орловской области изменения на рынке труда не столь заметны, но в сравнении двух полных годов и нескольких месяцев 2026-го — ощутимы. По данным департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости региона, в 2024 году на Орловщине утвердили заявки от 14 работодателей на привлечение 717 иностранных работников, в полном 2025-м — 17 заявок почти на 1 тыс. человек, а по состоянию на апрель — уже 13 заявок на 505 работников только за первые месяцы года По данным региональных властей, одновременно количество оформленных разрешений на работу в рамках квоты увеличилось с 307 в 2025 году до 505 — в 2026-м. Визовые иностранные работники на Орловщина привлекаются преимущественно из Индии, Китая, Вьетнама, Шри-Ланки и Туркменистана. Основной спрос формируется в обрабатывающей промышленности и общественном питании, но конкретные работодатели не раскрываются.

По словам руководителя орловского департамента Ирины Гаврилиной, «иностранные работники не создают существенной конкуренции местным кадрам, поскольку заявленная работодателями потребность значительно превышает количество привлекаемых иностранных работников». Гости региона «частично компенсируют нехватку рабочей силы и обеспечивают стабильную работу предприятий».

В Липецкой области тенденция, по официальной статистике, противоположная. По информации министерства социальной политики региона, в 2024 году власти утвердили квоты семи работодателям на привлечение 361 иностранного работника, в 2025-м — трем на 152 человека, а по состоянию на апрель 2026 года одному работодателю — на 96 работников из Шри-Ланки. В регионе наблюдается тренд к снижению объема утвержденных квот на привлечение иностранных работников из стран с визовым режимом: к апрелю 2026 года он сократился почти в четыре раза по сравнению с 2024-м. С чем связано отклонение от тенденции других регионов, власти не уточняют.

Заместитель торгового представителя РФ в Индии Евгений Грива в апреле на X Санкт-Петербургском международном форуме труда отмечал, что в настоящее время интерес российского бизнеса к индийским партнерам демонстрирует «взрывной рост». По его словам, это связано с демографической структурой страны. Ежегодно на рынок труда Индии выходит порядка 8 млн человек, тогда как создается около 3 млн рабочих мест. Кроме того, значительную долю населения страны составляют люди трудоспособного возраста. Также господин Грива отметил, что зарплаты в Индии пока значительно ниже, чем в России.

«Зарплаты невысокие, а молодого населения много. У нас же совершенно обратная структура»,— объяснял заместитель торгового представителя РФ в Индии.

На том же форуме директор Санкт-Петербургского ГАУ «Центр трудовых ресурсов» Сергей Балабанов отмечал, что в ближайшие годы Россия будет переходить к более системной модели привлечения иностранной рабочей силы. По его словам, речь идет о целевом организованном наборе работников, то есть их привлечении под конкретные запросы работодателей: «Иностранные граждане будут проходить проверку у себя на родине и приезжать к конкретному работодателю в России».

Вместе с тем, с трендом на привлечение иностранных работников из визовых стран усиливаются финансовая и административная ответственность самих работодателей за привлечение и использование иностранной рабочей силы, заключил эксперт.

Мария Свиридова