Причальное настроение

Причал частного пермского яхт-клуба «Фаворит» стал предметом судебного разбирательства. «Управтодор» Пермского края требует через суд освободить земельный участок и снести незарегистрированные объекты движимого и недвижимого имущества. Сейчас на участке расположена инфраструктура для яхтсменов. Краевые власти планируют использовать эту землю для развития транспортной инфраструктуры. С представителями руководства клуба связаться не удалось.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к реготделению общественной организации военных инвалидов «Воин» в Пермском крае и Пермской краевой общественной организация «Спортивно-оздоровительный яхт-клуб „Фаворит“». Краевая организация требует освободить земельный участок на берегу Камы в Орджоникидзевском районе путем сноса расположенных на нем объектов недвижимости, демонтажа и вывоза некапитальных объектов и движимого имущества. Исковое заявление принято к производству. Рассмотрение дела назначено на 21 июля.

Согласно публичной кадастровой карте, спорный участок занимает площадь 7,9 тыс. кв. м и является территорией общего пользования. Кадастровая стоимость участка составляет 4,3 млн руб. Номер участка, согласно открытым данным, закреплен за помещением, где располагается региональное отделение общероссийской общественной организации военных инвалидов «Воин» в Пермском крае. Судя по космическим снимкам, на спорной территории расположена инфраструктура яхт-клуба «Фаворит». Речь идет о причалах на несколько десятков яхт, а также о местах хранения лодок.

Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, участок, который фигурирует в деле, был передан в безвозмездное пользование краевому управлению автодорог и транспорта для реализации проекта по развитию транспортной инфраструктуры. Предполагается, что здесь будет обустроен причал. При осмотре сотрудники управления установили, что на этой земле находятся объекты движимого и недвижимого имущества, которые не были зарегистрированы в Росреестре. Владельцем имущества является реготделение общероссийской общественной организации военных инвалидов «Воин», которой принадлежит соседний участок. При этом фактически спорное имущество используется яхт-клубом «Фаворит».

Напомним, краевые власти занимаются восстановлением речных перевозок в регионе. В декабре прошлого года было зарегистрировано АО «Пермское речное пароходство». ПРП будет курировать в регионе перевозки пассажиров водным транспортом. Помимо работы маршрутов предприятие займется обслуживанием и содержанием в Прикамье причальной инфраструктуры. В прошлом году губернатор поручил разработать план строительства причалов в регионе до 2030 года.

Яхт-клуб «Фаворит» был образован в начале 2000-х годов на базе существовавшего во времена Советского Союза клуба «Звезда». Яхт-клуб зарегистрирован по адресу: ул. Дачная, 1. Директором клуба является Сергей Смирнов. Учредители клуба не раскрываются. Ранее яхт-клуб принадлежал экс-депутату Пермской городской думы Игорю Кульпину. На базе «Фаворита» проводятся городские, краевые и межрегиональные соревнования по парусному спорту. Согласно данным Пермской краевой федерации парусного спорта, кроме «Фаворита» в Перми существуют еще три яхт-клуба: «Кабельщик» и «Волна» в микрорайоне Гайва, «Бриз» в Гремячем Логе.

Директор яхт-клуба «Фаворит» на телефонный звонок «Ъ-Прикамье» не ответил.

Руководитель президиума Пермской федерации парусного спорта Михаил Шило говорит, что не в курсе спора «Фаворита» и управления автодорог и транспорта. Но если клуб лишится инфраструктуры, то это станет проблемой для яхтсменов, чьи суда базируются в «Фаворите». «Он находится в довольно удачной локации. Остальные клубы расположены на правом берегу Камы,— рассказал господин Шило,— то есть добираться до них дольше, а вопрос времени при выборе места стоянки яхты часто является основным».

Дмитрий Астахов