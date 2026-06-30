Над Воронежской областью сбили больше 30 БПЛА: повреждены жилые дома и авто

Днем 29 июня и прошедшей ночью над 12 районами и двумя городскими округами Воронежской области уничтожили 32 беспилотника ВСУ. В результате никто не пострадал, однако был зафиксирован ряд разрушений в жилом секторе. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона уточнил, что в одном из районов области из-за падения обломков БПЛА пострадало остекление частного дома и хозпостройки, а также были повреждены кровля другого дома и две машины. В одном из городских округов было нарушено остекление квартиры.

С 15:53 29 июня до 8:59 30 июня в регионе действовала опасность атаки беспилотников.

По данным Минобороны, с 20:00 29 июня до 7:00 30 июня дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали над Россией 419 дронов. В частности, они были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями.

Алина Морозова