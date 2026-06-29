В Самаре полиция расследует дорожный конфликт с пристегнутым наручниками мужчиной

Самарская полиция проводят проверку по факту дорожного конфликта на Московском шоссе, во время которого мужчина пристегнул себя наручниками к двери легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полиция обратила внимание на публикации в СМИ и соцсетях. Пользователи выложили в сеть видео конфликта между автомобилистами. Очевидцы утверждают, что инцидент произошел после того, как водитель машины Kia Rio не пропустил автомобиль Niva.

После этого водитель и пассажир отечественного авто вышли из салона разобраться с владельцем седана. В какойто момент один из мужчин (предположительно, пассажир Niva) приковал себя наручниками к ручке двери иномарки. Но водитель Kia не стал ждать и начал движение на автомобиле. В результате прикованный мужчина упал, и автомобилист на иномарке протащил пострадавшего на спине около десяти метров.

Спутник пострадавшего пытался его освободить и безуспешно колотил кулаком по стеклу иномарки. Через некоторое время машина ненадолго остановилась, а затем начала движение задним ходом.

В полиции отмечают, что официальных заявлений от граждан по данному факту в органы внутренних дел не поступало.

Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства инцидента, в том числе личности участников конфликта и причины их действий. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Георгий Портнов