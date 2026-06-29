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В Самарской области объявлен отбой ракетной опасности

Отбой воздушной тревоги объявлен в Самарской области вечером в понедельник, 29 июня. Об этом сообщили местные власти.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Граждане могут покинуть укрытия. Работа наземного общественного транспорта в Самаре возобновлена.

Ракетная опасность была объявлена в Самарской и Ульяновской областях вечером в понедельник. В регионах включали сирены. Власти призвали граждан укрыться в убежищах или помещениях без окон.

Из-за ракетной опасности аэропорты Самары и Ульяновска временно не принимали и не отправляли рейсы. В настоящее время аэровокзалы работают в штатном режиме.

Георгий Портнов