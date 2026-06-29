Дзержинск поездит на двоих

Администрация Дзержинска и минтранс Нижегородской области обсудили ситуацию с неучастием МУП «Экспресс» в торгах на обслуживаемые этим предприятием муниципальные автобусные маршруты. Как единственный участник их выиграло ООО «Столица-авто», которое должно вывести свои автобусы с 1 июля. В министерстве договорились дать «Экспрессу» три других автобусных маршрута. Областные чиновники считают, что для Дзержинска будет лучше, если в городе будут работать и частный перевозчик, и МУП, совместно выполняя больший объем транспортной работы. В мэрии заверили, что ни о каком сокращении деятельности «Экспресса» речи не идет. Однако в отношении его руководства назначена служебная проверка: глава города хочет понять причины неучастия муниципального перевозчика в розыгрыше маршрутов.

В Дзержинске муниципальный перевозчик «Экспресс» пропустил конкурс и уступил часть своих маршрутов частнику

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В конце прошлой недели мэр Дзержинска Михаил Клинков и областные чиновники начали искать выход из непростой ситуации, в которой оказалось МУП «Экспресс». Это предприятие осуществляет пассажирские перевозки на автобусах и троллейбусах. В июне у «Экспресса» истекают действующие договоры на автобусные маршруты, но перевозчик по неизвестной пока причине не вышел на торги Центра развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской области, разыгравшего право пассажирских перевозок по этим маршрутам.

В результате ООО «Столица-авто» как единственный участник закупок ЦРТС выиграло 11 автобусных маршрутов Дзержинска на период их обслуживания с 1 июля текущего года до 30 марта 2027 года.

В Дзержинске эта ситуация вызвала опасения в том, что потеря большинства автобусных маршрутов может вызывать банкротство «Экспресса».

Кроме того, некоторые депутаты гордумы Дзержинска были озабочены тем, сможет ли выигравший торги частный перевозчик обеспечить пассажирские перевозки на должном уровне: есть ли у него для этого автобусы, водители и база.

По итогам совещаний заместитель министра транспорта Денис Рябинин сообщил, что МУП «Экспресс», по неведомой причине пропустившее розыгрыш маршрутов, является «важной частью городской среды Дзержинска». Более того, автобусы для муниципального предприятия были закуплены за счет областного бюджета в 2019 году. Чтобы они не простаивали, минтранс по просьбе администрации города согласился запустить три новых дополнительных маршрута.

«Они будут организованы по просьбам жителей Дзержинска, и их будет обслуживать МУП “Экспресс”. “Столица-авто” с 1 июля выходит на работу, а мы выходим на проверку — будем мониторить, как они будут выполнять ту транспортную работу, под которую подписались. В контрактах есть определенные условия работы, и если их не выполнить, то можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Для “Столицы-авто” важно работать добросовестно, так как компания является перевозчиком на маршрутах Нижнего Новгорода и Бора», — заметил Денис Рябинин.

По его мнению, Дзержинск должен оказаться в выигрыше от такой схемы, потому что частный перевозчик приобрел 20 новых автобусов ПАЗ и обязан вывести их на полученные маршруты.

К ним добавятся еще три новых маршрута, которые будет обслуживать «Экспресс», и в целом для дзержинцев услуги общественного транспорта должны улучшиться, заметил чиновник.

При этом в минтрансе раньше предполагали, что «Столица-авто» скорее запустит свои новые автобусы в Нижнем Новгороде, а не в Дзержинске. По словам Дениса Рябинина, за короткий срок этот перевозчик новую технику не окупит, но в 2027 году в регионе будут разыгрываться очередные брутто-контракты, и одно из основных условий участия — наличие нового подвижного состава у претендентов на пассажирские перевозки.

В администрации Дзержинска подтвердили, что они ждут согласованного решения о трех дополнительных маршрутах для МУП «Экспресс», которое будет работать дальше и не намерено кому-либо сдавать в аренду свой подвижной состав (слухи об этом стали распространяться в городе).

«Предприятие продолжает набирать водителей: будем самостоятельно работать на имеющихся маршрутах. Кроме того, в Дзержинске есть узкие места, ведь город строится и меняется. В перспективе можно организовать новые маршруты, такая возможность будет прорабатываться. Кроме того, глава города дал поручение 1 июля проконтролировать график выхода на линию автобусов “Столицы-авто”, проследить, как они развезут людей утром. У муниципального предприятия из-за нехватки водителей отчасти был растянутый график: некоторые дзержинцы жаловались, что долго ждут автобус на остановках. Поэтому посмотрим, как будет работать новый перевозчик», — отметил собеседник «Ъ-Приволжье».

Он также добавил, что мэр Дзержинска назначил служебную проверку в отношении руководства МУПа и хочет заслушать объяснения, почему «Экспресс» не участвовал в торгах на маршруты, зная, что срок их обслуживания истекает.

Иван Сергеев