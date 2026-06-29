Черноземье 29.06.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 30 июня Австралийский доллар 53,6191 Английский фунт 102,6118 Белорусский рубль 26,7508 Гонконгский доллар* 99,1380 Дирхам ОАЭ 21,1719 Доллар США 77,7539 Евро 88,6472 Индийская рупия** 82,4084 Казахстанский тенге** 15,9833 Канадский доллар 54,8103 Китайский юань 11,4624 СДР 105,4460 Сингапурский доллар 60,0741 Турецкая лира* 16,7248 Украинская гривна* 17,3373 Шведская крона* 80,0246 Швейцарский франк 96,0992 Японская иена** 48,0556 *За 10. **За 100.