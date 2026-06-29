Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 30 июня

Австралийский доллар 53,6191
Английский фунт 102,6118
Белорусский рубль 26,7508
Гонконгский доллар* 99,1380
Дирхам ОАЭ 21,1719
Доллар США 77,7539
Евро 88,6472
Индийская рупия** 82,4084
Казахстанский тенге** 15,9833
Канадский доллар 54,8103
Китайский юань 11,4624
СДР 105,4460
Сингапурский доллар 60,0741
Турецкая лира* 16,7248
Украинская гривна* 17,3373
Шведская крона* 80,0246
Швейцарский франк 96,0992
Японская иена** 48,0556

*За 10. **За 100.