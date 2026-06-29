В теракте не обошлось без хулиганства

Апелляционный суд оставил под арестом обвиняемых в подготовке теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова). Адвокат одного из обвиняемых, Дениса Поповича, утверждает, что в момент инкриминируемого преступления тот находился под административным арестом. Предполагается, что расследование будет закончено к концу лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Попович (слева) и клирик Никита Иванкович (справа) во время заседания суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Денис Попович (слева) и клирик Никита Иванкович (справа) во время заседания суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве 29 июня рассмотрел жалобы защиты на продление арестов до августа этого года бывшим помощнику митрополита Тихона — 28-летнему Денису Поповичу и 30-летнему служителю храма Воскресения в Сокольниках Никите Иванковичу. Изначально их обвинили в подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, совершенных организованной группой (ст. 30, ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ).

По версии следствия, в феврале 2025 года господа Попович и Иванкович по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины планировали теракт с целью убийства митрополита Тихона.

Сначала они следили за перемещениями священнослужителя, а затем должны были установить и взорвать бомбу в Сретенском монастыре в Москве, где находится его резиденция. Изготовленное ими взрывное устройство, как утверждают следователи, фигуранты спрятали в тайник в лесопарке.

В мае 2026 года в отношении господ Поповича и Иванковича возбудили второе уголовное дело. На этот раз им инкриминировали участие в террористическом сообществе и неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 205.4 и ст. 272 УК РФ). Кроме того, Никите Иванковичу вменили прохождение обучения в целях терроризма (ст. 205.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Адвокат господина Поповича Мария Эйсмонт, выступая на слушаниях в апелляционном суде, рассказала, что, по материалам дела, в тайнике была обнаружена упаковка из-под сока «Сады Придонья», в которой находилось взрывное устройство на основе гексогена массой 499 грамм и детонатор. Защитник добавила, что, согласно проведенной экспертизе, этот сок был приобретен ее клиентом Поповичем (на коробке обнаружили следы его ДНК) 10 февраля 2025 года.

Однако, заметила адвокат Эйсмонт, господин Попович в это время находился под административным арестом. 13 января 2025 года Мещанский райсуд Москвы назначил фигуранту 15 суток за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КОАП). По данным полиции, он вел себя вызывающе: выражался нецензурной бранью и размахивал руками. Буквально через час после освобождения, господин Попович не подчинился требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КОАП) и получил еще 15 суток административного ареста. Таким образом, с 10 по 12 февраля, когда готовился теракт, он находился в изоляции. Под стражу по уголовному делу о подготовке к теракту его взяли сразу после истечения срока административного ареста.

Также адвокат утверждала, что обоих фигурантов заставили дать признательные показания в подготовке преступления, от которых они потом отказались. Перечисленные доводы, по словам госпожи Эйсмонт, свидетельствуют о невиновности господ Поповича и Иванковича, в связи с чем она просила суд отменить постановление Мосгорсуда, продлившего их арест, а новую меру пресечения вообще не избирать.

В свою очередь, адвокаты господина Иванковича, обращая внимание на затянувшееся расследование дела, просили смягчить ему меру пресечения.

Сами господа Попович и Иванович заявили о том, что состояли в доверительных отношениях с митрополитом Тихоном, считали его наставником и учителем, поводов убивать его у них не было.

Оба также заявили о том, что к ним применялись пытки, под воздействием которых они признались. Сейчас они настаивают на своей полной невиновности.

Судья, однако, доводы защиты не принял и оставил обвиняемых под стражей. Предполагается, что к концу лета расследование в их отношении будет закончено.

Ефим Брянцев