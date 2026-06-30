В Черноземье 1 июля ожидается жаркая погода, до +30°C

В среду, 1 июля, жителей Черноземья ожидает жаркая погода без осадков. Температура будет варьироваться от +19°C до +30°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +24°C, днем потеплеет до +30°C, вечером столбик термометра опустится до +27°C, ночью будет +19°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +24°C, днем температура поднимется до +29°C, вечером она составит +28°C, а ночью опустится до +21°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +23°C, днем повысится до +29°C, вечером будет +27°C, а ночью понизится до +20°C. Ветер до 2 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +24°C, днем — +29°C, вечером будет +27°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +24°C, днем поднимется до +29°C, вечером будет +27°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +23°C, днем — +29°C, вечером также будет +27°C, ночью — +20°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова