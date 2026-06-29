Оренбургский суд арестовал пьяного водителя за смертельное ДТП на Салмышской

Ленинский районный суд Оренбурга сегодня, 29 июня, отправил в СИЗО 41-летнего водителя, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

ДТП случилось 27 июня на ул. Салмышской: водитель Toyota Corolla не остановился на красный сигнал светофора и наехал на двух местных жительниц, после чего покинул место происшествия. Одна из пострадавших погибла, вторая на данный момент находится в больнице с тяжелыми травмами. Правоохранители установили, что за руль оренбуржец сел в состоянии алкогольного опьянения.

Под стражей мужчина пробудет до 28 августа 2026 года. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Адвокат запрашивала для своего подопечного домашний арест, однако суд данное ходатайство не удовлетворил.

Накануне стало известно, что погибшая в ДТП женщина раньше работала воспитательницей в детском саду Оренбурга. У нее осталось двое детей. Управление образования администрации города Оренбурга, администрация детского сада и коллеги после трагедии выразили соболезнования близким.

Яна Вежлева