Гостиницы теряют летний трафик

В подмосковных отелях и базах отдыха растет число пустующих номеров. Трафик упал на 30% по сравнению с сезоном 2025 года, рассказали “Ъ FM” игроки рынка. Они называют ситуацию нетипичной для разгара лета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сейчас сошлось несколько негативных факторов — от ошибок в маркетинговой стратегии до проблем с бензином, пояснил исполнительный директор Ассоциации «Независимый Гостиничный Альянс» Андрей Михайлец:

«В этом сезоне мы видим снижение в Подмосковье на 20-30% — у кого по загрузке, у кого по выручке. Здесь срабатывают несколько факторов: для кого-то это общее снижение, связанное с событиями 2025 года и НДС. Если говорить о факторах летнего сезона, то падение появилось у отелей, которые не выстраивали прямые коммуникации и маркетинг, а сильно зависели от агрегаторов.

Есть еще категория отелей, которые невнимательно относятся к классификации и статусу земли и выпали из выдачи агрегаторов, от которых зависели порой на 80% выручки. Сейчас гости анализируют расходы, смотрят карты, изучают видео. Иногда информационный фон отличается от реальной картины. Мы рассказываем отельерам, какие есть заправки по пути. Если одна гостиница использует маркетинговый канал, а вторая просто на что-то надеется и ждет, — первая выигрывает».

Тревожные сигналы появились еще весной 2026 года. В апреле TravelLine писала, что сразу несколько популярных регионов — Москва, Петербург, Краснодарский край, Крым — теряют до 20% трафика. Хуже всего в Дагестане: загрузка упала на треть. Больше всего пострадали отели среднего сегмента, рассказал “Ъ FM” председатель комитета по гостиничному бизнесу московского отделения «Деловой России» Дмитрий Шлопак:

«Сильное падение было в марте-апреле. После майских праздников восстановление было отмечено на уровне 15%, но до показателей 2025 года не дотянули. Связывали с трафиком из арабских стран и событиями на Ближнем Востоке. Внутренний рынок тоже сжался. Сейчас цифры на 25% ниже сезона-2025. К тому же, себестоимость номеров растет. Страдает средний сегмент — трех- и четырехзвездочные отели. Средний класс ужимается. Более обеспеченные стараются реализовать желание выехать».

Еще одна причина спада — переток туристов из гостиниц в посуточную аренду квартир. Например, калининградские отельеры отмечали, что их услугами пользуются только 40% гостей региона. ЦИАН прогнозировал, что в 2026 году рынок посуточной аренды в денежном выражении достигнет 500 млрд руб. Это сопоставимо с емкостью гостиничного рынка — примерно 800 млрд руб.

Светлана Белова