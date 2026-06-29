Подтопление в Западном поселке Глазова затронуло жилые дома и подвалы

Спасатели ликвидируют последствия подтопления в Западном поселке Глазова, жителей призвали держать вещи и документы наготове и следить за официальными сообщениями. Об этом в Max написал председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шуткин, Max Фото: Андрей Шуткин, Max

«Утром 29 июня спасатели прибыли на место, в костюмах Л-1 совместно с жителями домов и администрацией провели обследование зоны подтопления. В трех домах по улице Гоголя помогли поднять мебель и вынести документы, жители от эвакуации на ПВР отказались, пострадавших нет»,— говорится в сообщении.

26-28 июня на север Удмуртии обрушился почти месячный объем осадков, добавил председатель. Глазов принял на себя более 90% климатической нормы. Река Сыга вышла из берегов, что привело к подтоплению Западного поселка. Под водой оказались придомовые участки, подвалы и жилые дома около реки.

«Проводятся проверка русла реки Сыгинка до выхода русла реки Чепца на моторной лодке “Голавль”, попутная очистка русла от мусора и выявление наиболее сильных заторов»,— добавил господин Шуткин. Задействовано пять специалистов.