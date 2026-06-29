В Казани приостановили прием документов на визу в Венгрию

С 29 июня визовый центр в Казани перестал принимать документы на оформление венгерской визы, сообщила пресс-служба оператора VFS Global.

Решение было принято по распоряжению генконсульства Венгрии в Казани.

Одновременно с Казанью прием заявок остановлен в Самаре и Уфе. Сроки приостановки не называются. В остальных регионах России подача документов на венгерскую визу продолжается в обычном режиме.

UPD: РБК в пресс-службе венгерского дипведомства сообщили, что прием документов на визы был приостановлен по техническим причинам. О возобновлении будет сообщено дополнительно.

Влас Северин