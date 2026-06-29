«Яблоко» с южноуральским ядром

Общефедеральный список кандидатов партии «Яблоко» на выборы в Госдуму РФ возглавил юрист из Челябинска Ярослав Щербаков. Он же руководит региональным партийным отделением. «Яблоко» впервые сформировало список из малопопулярных на федеральном уровне кандидатов. Ярослав Щербаков прокомментировал, что решение партии было для него неожиданным. По его словам, известные руководители «Яблока» в настоящий момент по разным причинам не могут участвовать в выборах. По мнению экспертов, сейчас партия пытается найти формального лидера, поскольку ее основатель Григорий Явлинский не принимает активного участия в электоральных процессах. Эксперты отмечают, что прогнозировать успех «Яблока» на предстоящих выборах сложно. Тем временем в Челябинской области пять из семи партий определились с тем, кто возглавит региональные списки кандидатов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Щербаков (справа)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Ярослав Щербаков (справа)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Председатель челябинского регионального отделения партии «Яблоко», юрист Ярослав Щербаков возглавил общефедеральной партийный список кандидатов на выборы в Государственную думу РФ. Всего в него вошли 275 кандидатов. Семь человек из них — в общефедеральной части, еще 268 — в составе 71 региональной группы. Кандидатов определили на съезде партии, который прошел с 27 по 28 июня.

На втором месте списка оказался депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов, на третьем — заместитель председателя псковского регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова, на четвертом — юрист из Санкт-Петербурга Виталий Исаков, на пятом — руководитель аналитического центра «Яблока» и член Федерального политического комитета партии Иван Большаков. В верхушке списка также оказались председатели омского и московского региональных отделений партии Татьяна Шнейдер и Кирилл Гончаров.

Это первый случай в истории партии, когда головную часть списка сформировали из представителей региональных отделений, не обладающих широкой федеральной узнаваемостью.

По словам Ярослава Щербакова, решение партии оказалось для него неожиданным, но признается, что он готовился к нему.

«Накануне съезда мне предложили возглавить список, и я согласился. После публичного оглашения предложения меня многие поддержали, а к поздней ночи, после тайного голосования, стало известно, что большинство делегатов съезда поддерживают это решение. Для меня это большая честь и ответственность. Для моих любимых женщин: мамы и жены, повод для беспокойства. 15 лет назад я пришел в партию „Яблоко“ наблюдать за выборами депутатов Госдумы. Тогда я увидел и пресек вброс бюллетеней. С тех пор я вместе с товарищами боролся за справедливость, свободу и сохранение мира на выборах всех уровней власти»,— прокомментировал господин Щербаков.

По его словам, новый курс партии на продвижение людей малоизвестных на федеральном уровне связан с тем, что известные лидеры «Яблока» «лишены права выдвигаться на выборы и быть избранными».

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков в 2025 году был оштрафован по ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики и атрибутики). Заместитель председателя Лев Шлосберг (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) в настоящий момент находится в СИЗО по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России и повторной дискредитации армии. Еще одного зампреда «Яблока» Максима Круглова в июне этого года приговорили к семи годам колонии за фейки об армии.

Ярославу Щербакову 38 лет. С 2015-го по сегодняшний день является владельцем и руководителем юридического агентства «Развитие» в Челябинске. Возглавляет челябинское региональное отделение партии «Яблоко» с 2017 года. Ярослав Щербаков также является членом общественного и экспертного советов по применению законодательства о контрактной системе при управлении ФАС РФ по Челябинской области. В 2021 году на выборах в Госдуму РФ Ярослав Щербаков возглавлял список «Яблока» по Челябинской области.

В Челябинской области часть региональных отделений партий определилась с кандидатами на выборы в Госдуму РФ. Так, регсписок «Единой России» возглавил губернатор Алексей Текслер. Отделения КПРФ и ЛДПР составили перечни по Челябинской и Курганской областям. Первый возглавил депутат Госдумы РФ Михаил Берулава, второй — депутат челябинского заксобрания Виталий Пашин. У «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» список также сформирован по двум областям — Челябинской и Свердловской. На первом месте оказался представитель фракции партии в челябинском заксобрании Степан Фирстов. По данным председателя челябинского отделения партии «Яблока» Ярослава Щербакова, регсписок кандидатов возглавил его заместитель, эколог Андрей Талевлин.

На сегодняшний день с кандидатами еще не определились партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди».

Политолог Сергей Зырянов отмечает, что в настоящий момент партия «Яблоко» пытается найти формального лидера.

«Ярослав Щербаков в 2021 году уже был в составе федерального списка партии. Для партийного актива „Яблока“, для жителей Челябинской области он известный человек. Сторонники партии и те, кто наблюдает за ее существованием, после такого решения разделились на два лагеря. Некоторые с сожалением говорят: а почему не Григорий Явлинский? Он, на мой взгляд, является фактически духовным лидером партии в настоящее время. К его голосу внутри партии очень прислушиваются. Но для избирателей большого электорального веса как политик он уже не имеет в силу разных причин, в том числе из-за того, что он сам отказался от активного участия в электоральных процессах»,— отметил эксперт.

По его словам, говорить об успехах партии на предстоящих выборах в Госдуму РФ сложно. В 2021 году «Яблоко» набрало 1,34% голосов (750 тыс. человек) по федеральному избирательному округу. В Челябинской области результат партии составил 1,2% (примерно 12 тыс. избирателей).

«Партия выделяется особой политической позицией по поводу всего происходящего в Российской Федерации. Это может привлечь или, наоборот, оттолкнуть избирателя. Поэтому все покажут выборы и состояние общественного сознания на момент агитационной кампании. Если, предположим, социально-политическая обстановка в России будет ухудшаться, то может появиться какая-то часть протестных избирателей, проголосующих за „Яблоко“»,— подытожил Сергей Зырянов.

Ольга Воробьева