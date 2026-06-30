Вот так дал «Башспирт»

Один из крупнейших производителей алкоголя в стране — АО «Башспирт» (принадлежит республике) — проиграл спор с «Национальной дистрибьюторской компанией» (НДК). По постановлению Девятого арбитражного апелляционного суда башкирское предприятие должно выплатить истцу 72,8 млн руб. за нарушение условий сублицензионного договора на производство водки «Пшеничная элитная». В «Башспирте» ситуацию не комментируют. Юристы полагают, что у ответчика есть шансы на пересмотр судебного акта в кассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Башспирт" обязали выплатить долг по договору с НДК

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ "Башспирт" обязали выплатить долг по договору с НДК

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Компания «Башспирт» должна выплатить ООО «Национальная дистрибьюторская компания» (НДК; 33,3% — у АО «Московский завод “Кристалл”») 72,8 млн руб. за нарушение условий сублицензионного договора (включая неустойку). Такое решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд, пересмотрев выводы арбитражного суда Москвы, который в феврале этого года встал на сторону «Башспирта».

Как следует из материалов дела, в сентябре 2019 года компании подписали соглашение на производство водки «Пшеничная элитная» (сам бренд принадлежит заводу «Кристалл»). По его условиям «Башспирт» обязался не позднее 15-го числа каждого месяца выплачивать НДК вознаграждение «исходя из фактически произведенных за соответствующий месяц объемов продукции и ставки лицензионного вознаграждения». Ставка лицензионного вознаграждения была установлена в размере 300 руб., за 1 дал продукции. В 2024 году плановый объем производства должен был составить не менее 146,4 тыс. дал, в 2025 году — не менее 161 тыс. дал. При этом фактически в 2024 году «Башспирт» произвел 30,4 тыс. дал «Пшеничной элитной», а в 2025 году — ни одного литра (в сентябре компания расторгла договор в одностороннем порядке).

По расчетам НДК, сумма невыплаченного лицензионного вознаграждения исходя из невыполнения планового объема в 2024-2025 годах составила 64,1 млн руб., а неустойка — 8,6 млн руб.

«Башспирт» с претензиями не согласился. Конкретные доводы компании в материалах суда не указаны.

Комментировать ситуацию в «Башспирте» отказались.

Арбитражный суд Москвы, отказывая в удовлетворении требований НДК, указал, что с сентября 2019-го по конец 2025 года «Башспирт» должен был произвести 737, 7 тыс. дал «Пшеничной элитной». По сведениям компании, даже с учетом досрочного прекращения производства этой водки, она перевыполнила план на 17,1 тыс. дал, перечислив НДК лицензионное вознаграждение на 194,4 млн руб. «Следовательно, на дату прекращения сублицензионного договора, ответчик произвел продукцию в запланированном объеме и выплатил причитающееся истцу лицензионное вознаграждение»,— отметил суд.

Апелляционная инстанция, куда обратилась НДК, с выводами московского суда не согласилась. Как пояснил суд, «Башспирт» не выполнил минимальный объем производства водки. Это, по мнению суда, не освобождает ответчика от выплаты вознаграждения по договору, в котором были прописаны конкретные объемы производства.

Адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Тимур Галимов считает постановление апелляционного суда обоснованным, но полагает, что у «Башспирта» есть перспективы для его отмены в кассационной инстанции.

«Подход суда соответствует сложившейся практике, где неиспользование лицензиатом предоставленного права не освобождает его от обязанности выплачивать вознаграждение,— пояснил эксперт. — Однако суд первой инстанции применил накопительный подход: ответчик за весь срок действия договора перевыполнил общий плановый объем и выплатил более 194 млн руб. Вопрос о том, допускает ли договор межпериодный зачет объемов производства, является вопросом толкования договора, а значит, вопросом права, доступным для проверки в кассации».

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс полагает, что апелляционная инстанция была права, согласившись, что «перевыполнение объема прошлых лет не зачитывается в недовыпуск 2024-2025 годов». «Однако в главном вопросе выводы апелляции спорны. Ставку за дал она назвала „процентными отчислениями от дохода“, хотя это плата за объем, а не процент от выручки, а „гарантированный минимум“ вывела толкованием вопреки договору, который прямо привязывает платеж к фактическому объему. В связи с этим шансы на отмену судебного акта в кассации вполне реальны», — отметил господин Гейтс.

Булат Баширов